Nettuno. Comitato per la Democrazia: sostegno alla petizione per la manutenzione delle scuole

“Siamo stati travolti da una pandemia devastante che ha coinvolto l’intero Paese trascinandolo in una crisi sanitaria,economica e sociale senza precedenti con la previsione di una recessione che farà più danni del coronavirus.Questa crisi ha coinvolto oltre al comparto produttivo dell’Italia anche il mondo della scuola con grave ricaduta sulle famiglie e sebbene il nostro auspicio sia che le scuole possano aprire quanto prima,la decisione del governo sembra non andare in questa direzione ed è prevista la riapertura a Settembre

Italia Viva ha proposto di utilizzare questo lasso di tempo in cui le scuole sono chiuse per ristrutturare e fare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici finanziati dai due miliardi di euro da tempo stanziati dallo Stato per ĺ’edilizia scolastica.

Appalti pubblici che possono contribuire a dare ossigeno a imprese edili ora in affanno.

Il Senatore Faraone ha indetto per questo una petizione popolare che invitiamo a sottoscrivere. Sarebbe anche auspicabile che molti Sindaci unitamente al nostro ing.Alessandro Coppola condividessero questa opportunità : i nostri figli hanno diritto a scuole sicure!”

Stefania Mariola

Comitato Democrazia Nettuno