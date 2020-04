Aprilia, completato rifacimento delle prime strade. Proseguono lavori anche su strade provinciali e ripristini Open Fiber

Proseguono a pieno ritmo, ad Aprilia, i cantieri per il rifacimento del manto stradale. Non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno, saranno completate le tre strade interessate dai primi interventi garantiti dal prestito da 1,5 milioni di Cassa Depositi e Prestiti. Una volta terminato il rifacimento su via delle Valli, via della Valletta e via del Poggio, il cantiere si sposterà su altre strade interessate dal progetto.

Ai lavori sulle strade di Vallelata, si affiancano poi i ripristini di Open Fiber su via Domiziano, via Cimaroso, via Traiano, via A. di Crollalanza e via Giulio Cesare, nel centro urbano della Città.

Iniziata anche la sistemazione di via Campoleone Tenuta e via Pontina Vecchia, ad opera delle ditte incaricate dalla Provincia di Latina. Mentre proprio oggi, ASTRAL ha annunciato il proseguo, nelle ore notturne (dalle ore 21:00 alle ore 6:00) dei cantieri sulla SR207 Nettunense, a partire dal tratto nel Comune di Anzio. I lavori prevedono la riduzione della carreggiata con senso unico alternato in alcuni tratti e sulla base dell’avanzamento delle operazioni. In questo cantiere è previsto l’utilizzo di asfalto “green” prodotto a basse temperature e realizzato attraverso il riciclo del materiale rimosso.

“In questo periodo, meteo permettendo, stiamo cercando di accelerare i lavori nei cantieri per il rifacimento del manto stradale in centro e in periferia – commenta l’Assessora ai Lavori Pubblici, Luana Caporaso – la nostra intenzione è proprio quella di approfittare di un momento in cui la circolazione è ridotta, per asfaltare le strade di Aprilia interessate dai provvedimenti di sistemazione, in modo tale da poter affrontare al meglio la ripresa della normale vita quotidiana dei nostri cittadini”.