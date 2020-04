Sanetti e Mancini: Il regno di Nettuno

Alle 13,50 di ieri 23 Aprile, subito dopo la conclusione del Consiglio Comunale in teleconferenza, abbiamo ricevuto la convocazione per una riunione dei capigruppo oggi alle 11,30.

Ormai Nettuno non è più un Comune normale ma un piccolo regno governato da un manipolo di personaggi che violano sistematicamente ogni forma di democrazia e correttezza nei rapporti istituzionali ma ancora di più se ne “fregano” e lo dicono anche con molta arroganza e spregiudicatezza anche dei regolamenti degli organi istituzionali e delle loro funzioni.

Abbiamo scritto una pec al Segretario Comunale e al Prefetto.

Non accadrà nulla come sempre, ma noi continuiamo a combattere per la correttezza amministrativa e la legalità’.

Come era?

Tutti insieme?! Allegramente.

No grazie, noi preferiamo stare solo con i cittadini.

Nettuno Progetto Comune