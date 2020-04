75° Anniversario della Liberazione

Il Sindaco, Candido De Angelis, insieme al Comandante della Polizia Locale, Antonio Arancio ed all’Arciprete della Chiesa Madre Santi Pio e Antonio, Padre Francesco Trani, questa mattina, ha deposto una Corona d’alloro, al Monumento ai Caduti, in onore di tutti gli Italiani che hanno sacrificato la vita per la libertà e la democrazia.

Anzio, “I valori della memoria custoditi e trasmessi ai giovani, per un futuro di Pace”.

Anzio, 25 aprile 2020