Aprilia. Grillini: come è stata fatta la sanificazione delle strade?

“Fatta eccezione per qualche fotografia o notizia apparsa sui social, nessuno ha una reale contezza delle attività svolte dal comune di Aprilia relativamente alla sanificazione delle strade che, per essere precisi, non è da intendersi come sanificazione delle strade bensì dei marciapiedi. Già, perché dalle foto apparse si evince che una certa pulizia dei marciapiedi c’è stata, ma è quella di routine, che è sempre avvenuta, oppure si tratta di un’attività straordinaria finalizzata anche alla sanificazione, oltre che alla ordinaria pulizia?

La pulizia ordinaria delle strade è un servizio che il Comune ha già pagato alla Progetto Ambiente, mentre l’attività di sanificazione richiesta da uno dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri è un’attività straordinaria, per la quale il Ministero dell’Interno ha stanziato 40.000 €.

Ci piacerebbe che la cittadinanza fosse portata a conoscenza del calendario di questa attività di sanificazione, che va oltre il normale servizio già effettuato dalla Progetto Ambiente e dovrebbe comprendere anche la superficie stradale e non soltanto i marciapiedi, documentandola con le informazioni che più interessano i cittadini (ad esempio dettagliando che tipo di prodotto si sta utilizzando), magari alla stessa maniera con cui il Sindaco e l’Assessore ai Servizi Sociali, impeccabili con mascherina e guanti, appaiono sui social a documentare il grande ed encomiabile lavoro svolto dalla protezione civile per assistere ed aiutare i nostri concittadini in difficoltà”.

Andrea Ragusa

Grillini Apriliani e Cittadini Pentastellati