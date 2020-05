Nettuno, il vice sindaco Mauro: “Nessun azzeramento di giunta è un piano di ripartenza della Città”

Sono senza fondamento le voci che danno la giunta di Nettuno commissariata. A lanciare la notizia il comunicato del centrosinistra che scrive:

“Apprendiamo dalla stampa che il comune di Nettuno ha designato come responsabile unico della fase 2 e fase 3 dell’emergenza covid 19 Gianni Isaia. Dal progetto inviato però si legge chiaramente un’altra cosa, molto più interessante, ovvero che il sindaco Coppola ha di fatto commissariato la sua giunta affidando tutte le deleghe assessorili al team leader Isaia. Da questa lettura ci appare evidente che non vi è più la fiducia del sindaco nella sua squadra e che di fatto Isaia diventa un super assessore senza titolo ma con pieni poteri.Non possiamo che attenderci che per dignità la giunta nella sua interezza riconsegni le deleghe e passi ufficialmente la mano a chi avevamo definito “profeta” e che ora diventa di fatto il sindaco di Nettuno.”

Roberto Alicandri

Waldemaro Marchiafava Antonio Taurelli Marco Federici

In merito, il vicesindaco di Nettuno Alessandro Mauro ha dichiarato:

“È un piano di ripartenza della Città di Nettuno, Fase 2 e Fase 3 dopo l’emergenza Covid-19, condiviso da tutti i segretari ed i capigruppo dei partiti, per raccogliere le istanze delle varie associazioni, delle attività e dei cittadini. Una volta raccolte saranno messe insieme ed ogni assessore nel proprio ruolo, metterà, in campo una serie di iniziative. Non c’è nessun azzeramento di giunta.”