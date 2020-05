Il cordoglio delle forze politiche per la scomparsa della mamma del sindaco di Nettuno

Tanti i messaggi di cordoglio al sindaco di Nettuno Alessandro Coppola per la scomparsa della madre.

“L’Amministrazione Comunale di Nettuno si stringe al dolore del Sindaco Alessandro Coppola per la scomparsa dell’amata madre. Le più sentite condoglianza a tutta la sua famiglia in questo triste momento a cui partecipa con sentimento l’intera città di Nettuno”.

Anche dal Comune di Anzio un messaggio di condoglianze: “La Città di Anzio vicina al Sindaco di Nettuno per la scomparsa di mamma Maria. Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, la Giunta ed il Consiglio Comunale tutto, si stringono al Sindaco di Nettuno, Alessandro Coppola, esprimendo a lui ed alla sua famiglia, in questo momento di dolore, le più sentite condoglianze per la scomparsa di mamma Maria”.

“Apprendiamo con malinconia che è venuta a mancare in queste ore la mamma del Sindaco – scrivono in una nota Il Patto per Nettuno e il Partito Democratico Insieme 2019 – Rispettosamente vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza umana ad Alessandro Coppola e alla sua famiglia. Non c’è distanza politica che possa oscurare l’empatia e la comprensione del dolore altrui. Sindaco, in questo momento di sofferenza personale siamo con te, come nettunesi e come figli, a tutte le età, innamorati delle proprie madri”.

“La Lega Nettuno intende esprimere il più sincero cordoglio per la scomparsa della mamma del nostro primo concittadino e a tutta la sua famiglia. Alla famiglia Coppola vanno le nostre più sentite condoglianze.Pochissime parole vengono in mente in momenti come questo, solo tanta commozione e tristezza”, scrivono Gianfranco Rufa, Lorenza Alessandrini, Antonio Biccari, Antonello Mazza, Marco Roda, Camilla Ludovisi.

Anche la Poseidon si stringe al dolore del sindaco. “L’Amministratore Unico, lo Staff di dirigenza e tutti i Dipendenti della società Poseidon si uniscono al grande dolore del Sindaco della Città, Alessandro Coppola, per la grave perdita”.