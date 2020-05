Nettuno progetto comune, Mancini e Sanetti: sosteniamo la nostra comunità

Oggi abbiamo voluto sostenere la voce di chi sarà l’ultimo a riaprire in questa fase cosiddetta 2.

Ci siamo resi disponibili a consegnare simbolicamente in Comune le chiavi e i bigliettini da visita delle attività di parrucchieri ed estetiste del nostro territorio.

Questo loro gesto non è un simbolo di resa, ma testimonianza e grido di speranza di un settore che rischia il dimezzamento delle attività presenti a Nettuno, oltre 70.

Siamo consapevoli della situazione a livello globale e capiamo le difficoltà di chi in questo momento è chiamato a prendere decisioni sulle riaperture, ma chiediamo soltanto che il Comune, nella persona del Sindaco, aiuti questi piccoli imprenditori a non peggiorare ancor di più la loro situazione.

Chiediamo, dunque, alla politica che oggi governa la nostra Città, aiuti ed azioni chiare e concrete, per quello che è di loro competenza, come un contributo a fondo perduto per aiutare le attività in vera difficoltà.

Quelle consegnate oggi sono solo alcune delle chiavi di chi ha realizzato un sogno, aprendo un’attività commerciale. Sono le chiavi di chi ha deciso di creare questo sogno nella città di Nettuno. Sono le chiavi di chi ha creduto nella città di Nettuno. Sono le chiavi di chi ha creato posti di lavoro ed ha formato talenti nettunesi riconosciuti in tutta Italia. Sono le chiavi di chi ha scelto con convinzione, determinazione e passione che il suo futuro dovesse essere in questa città.

Non si abbandoni nessuno e si agisca velocemente.

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini