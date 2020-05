Nettuno. Centrosinistra: Commissione trasparenza senza documenti, quale correttezza vige?

Ieri si è riunita la commissione Trasparenza e Legalità per fare luce sui presunti lavori alla chiesetta del Cimitero. Purtroppo, nonostante ci fosse una espressa richiesta nella convocazione, la commissione non ha ricevuto la documentazione inerente a quei lavori. Il Dirigente intervenuto, evidentemente contrariato dalla presenza del pubblico (ricordiamo che le commissioni da Regolamento sono pubbliche!), si è, di fatto, rifiutato di fornire gli atti relativi in quanto la gara a ieri mattina risultava ancora in corso o comunque senza formale aggiudicazione. Allora ci domandiamo: perché, giorni prima, era stato dichiarato pubblicamente che c’era un vincitore della gara? C’è chi può sapere e chi no? Inoltre, qualche minuto dopo il termine dei lavori della Commissione, conclusasi con un nulla di fatto per assenza di documentazione, sono stati pubblicati tutti gli atti sull’albo. Questa è la correttezza istituzionale che vige nel nostro Comune? Evidentemente queste Commissioni di garanzia e di trasparenza non sono gradite. Ci aspettiamo dei chiarimenti ufficiali da parte del sindaco su questa delicata vicenda.

Antonio Taurelli

Waldemaro Marchiafava

Roberto Alicandri

Marco Federici