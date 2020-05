Anzio. Guercio (Lega): ai commercianti auguro un buon inizio

Lunedì finalmente, i commercianti ripartiranno e tutte le attività del territorio di Anzio, inizieranno una nuova fase lavorativa dopo più di due mesi di blocco per l’emergenza Coronavirus. Auguro loro un buon inizio, esortando la cittadinanza ad acquistare nei negozi di Anzio, fortemente provati dalla crisi economica dovuta alla pandemia.

Siamo vicini a chi chiede certezze e aiuti concreti, le promesse non bastano.Forza Anzio, in bocca a lupo Annalisa Guercio Coordinatrice Lega Anzio