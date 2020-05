Nettuno Progetto Comune: Legalità e Trasparenza, non possono sussistere sacche di ambiguità

Oggi più che mai, visto il momento difficoltoso che tutti stiamo attraversando, è necessario che le istituzioni siano ancora più vicine ai cittadini: tutti gli sforzi di chi ha responsabilità pubbliche, a qualsiasi livello, debbono essere concentrati ed univoci nella direzione dell’interesse comune per dare il massimo sostegno alla collettività.

I principi di legalità e trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, come abbiamo sempre sostenuto, sono il fondamento cardine del rapporto tra le stesse istituzioni e i cittadini:

Una settimana fa abbiamo richiesto formalmente al Segretario Comunale di Nettuno di attivarsi in qualità di Organo Anticorruzione e Trasparenza dell’Ente per i gravissimi fatti, da noi denunciati il 4 maggio, riguardanti la gestione dell’appalto pubblico per la manutenzione del cimitero. Fatti e atti che hanno interessato la condotta dell’assessore Dell’Uomo. Non abbiamo, purtroppo, ricevuto ancora alcuna risposta dal Segretario, così come non abbiamo avuto i doverosi chiarimenti, in merito, del Sindaco, nel ruolo di capo dell’amministrazione e rappresentante politico della maggioranza di governo cittadino. Allo stesso modo, nessuna risposta è ancora arrivata dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Barraco, riguardo la richiesta di convocazione urgente del Consiglio Comunale.

Facciamo, dunque, appello ad ogni Consigliere Comunale, ai doveri d’ufficio e all’ etica pubblica, imposta dal proprio ruolo istituzionale, ci rivolgiamo anche a tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale e alla società civile, affinché si tutelino concretamente i principi di legalità e trasparenza, principi inderogabili per il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

In un momento così complicato per ogni cittadino non possono sussistere sacche di ambiguità e silenzi, propri delle solite dinamiche di opportunità politica da cui , come abbiamo dimostrato, siamo stati sempre molto lontani.

Nettuno scelga nuovamente da che parte stare.

Noi, come cittadini e come consiglieri comunali, abbiamo scelto da sempre.

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini