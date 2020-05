Nettuno. Marchiafava: Perché non ho partecipato alla Commissione: nessun chiarimento sull’appalto al cimitero

Mi corre l’obbligo di spiegare ai cittadini la mia decisione di non rispondere alla convocazione per la Commissione Ambiente, Sanità e Servizi Cimiteriali di cui faccio parte. Non è mio costume procedere attraverso sterili prese di posizione, tuttavia non posso ignorare le anomalie che riguardano la manutenzione della Cappella del Cimitero. Ad oggi, dopo insistenti richieste, dal Sindaco e dalla Giunta non sono ancora arrivati i chiarimenti dovuti sulla gestione delle gare d’appalto e sulla condotta dell’Assessore Dell’Uomo. Pertanto, ritengo non si possano esprimere pareri sui punti all’ordine del giorno, fin quando non siano debitamente affrontate tali importantissime questioni.

Waldemaro Marchiafava

Consigliere Comunale