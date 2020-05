Il comunicato di Forza Italia

“Ennesima scorrettezza della tekneko e di chi gestisce l assessorato all’ambiente, i dipendenti vanno tutelati tutti.

Noi di Forza Italia chiediamo al sindaco di intervenire subito e consegnarci la delega all’ambiente.

Non saremo presenti piu in giunta ed in consiglio comunale finché il sindaco non ci darà risposte precise.

Forza Italia è con i lavoratori”.

Pietro Celani

Fabrizio Tomei

Ilaria Bartoli

Elisa Mauro

Luca Tammone

Fabio Capolei