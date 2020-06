Nettuno. La pentola è esplosa: Coppola ritira tutte le deleghe agli assessori

Alla fine la pentola è esplosa, da giorni bolliva, alzando la temperatura dello scontro politico, sempre più in alto. Fino ad esacerbare gli animi, con l’epilogo questa mattina, quando durante il vertice di maggioranza solo volate parole grosse e non solo. Certo che il Sindaco coppola dopo la Vittoria travolgente delle elezioni comunali di un anno fa, mai si sarebbe aspettato di trovarsi davanti una compagine così rissosa. Aggravato dal periodo difficile in cui versa la cittadinanza a causa della pandemia.

La nota del Sindaco dopo la lite avvenuta questa mattina durante il vertice di maggioranza

“Questa mattina ho deciso di interrompere la riunione tra segretari e capigruppo di maggioranza. I toni accessi, tipici del dibattito politico, hanno superato il limite accettabile. Un aspro confronto su temi che toccano il lavoro e l’equilibrio economico di famiglie che rischiano di restare senza stipendio ha coinvolto oltre modo la fascia emotiva degli esponenti di questa coalizione, sfociando in una accesa discussione. Quanto successo questa mattina non può comunque essere accettato. Episodi come questo non sono degni di rappresentanti delle istituzioni e non rispondono ai valori etici e morali che costituiscono la mia persona e il mio modo di vedere la politica. In relazione a quanto accaduto ho deciso di ritirare le deleghe assessorili e avviare una verifica di maggioranza e nei prossimi giorni ho intenzione di incontrare le forze politiche”.