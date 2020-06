Sono iniziati questa mattina presto, sotto la supervisione del Vicesindaco di Anzio, Danilo Fontana, i lavori, eseguiti da Acqualatina, per la realizzazione del nuovo manto stradale in Via Aldobrandini, nel tratto compreso tra Villa Albani ed il centro cittadino.

“Il nuovo manto stradale – afferma il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – sarà ultimato nel corso della giornata. A brevissimo, invece, in collaborazione con l’Astral, completeremo anche l’intervento nel tratto stradale che costeggia la pineta di Via Roma. In questi giorni, con i numerosi cantieri aperti lungo la litoranea Ardeatina, stanno proseguendo a ritmo spedito anche i lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi e dell’illuminazione artistica tra Marechiaro – Anzio Colonia e Via Fanciulla d’Anzio. Colgo l’occasione – conclude il Vicesindaco Fontana – per ringraziare tutti i lavoratori che, anche durante l’emergenza sanitaria, si sono impegnati al massimo, in assoluta sicurezza, per ultimare importanti interventi sul nostro territorio”.

Nei prossimi giorni, con il superamento dell’emergenza Covid, l’Amministrazione De Angelis darà il via a diversi interventi per la riqualificazione del territorio.