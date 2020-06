E’ stato convocato per venerdì 5 giugno alle ore 10,30 il Consiglio Comunale di Nettuno che si terrà presso la Sala Consiliare “M. Centini” a porte chiuse. Per garantire il rispetto delle norme anticoronavirus non sarà consentito l’accesso al pubblico. All’ordine del giorno chiarimenti del Sindaco su procedura gara di appalto manutenzione cimitero ed intervento presso la Chiesa Santa Maria del Quarto.