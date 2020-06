Anzio, Fi: “Piena fiducia al sindaco per una positiva ripartenza”

“Forza Italia esprime piena fiducia al sindaco di Anzio dottor Candido De Angelis per una positiva ripartenza.

Il coordinatore di Forza Italia Vincenzo Capolei, l’assessore alle politiche ambientali del Comune di Anzio Giuseppe Ranucci e il consigliere comunale di Forza Italia Massimiliano Millaci, rispetto al confronto politico in corso nella città di Anzio esprimono totale fiducia al sindaco Candido De Angelis con la consapevolezza che saprà dare nuova linfa alla maggioranza di centro destra.

Allo stesso tempo, tenuto conto dell’ottimo lavoro svolto per la città di Anzio, siamo certi di proseguire nella positiva attività amministrativa intrapresa in questi due anni di amministrazione”. Così in una nota Forza Italia.