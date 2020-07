Anzio. L’assessore Mazzi risponde a Spina: Dispiaciuto per il post su Largo Bragaglia, porterò all’attenzione di Ranucci la problematica sollevata

Dopo la notizia riportata in un nostro articolo di ieri https://inliberauscita.it/societa/133012/anzio-ciro-spina-stanno-facendo-seccare-le-piante-a-largo-bragaglia/. L’assessore alle Politiche del Territorio Gianluca Mazzi risponde, in modo puntuale su facebook, a Ciro Spina che aveva denunciato il degrado di Largo Bragaglia.

“Ciro Spina, personalmente sono molto dispiaciuto di questo post che si è trasformato in un messaggio diramato dalla stampa locale. Nei giorni scorsi, su sua richiesta, mi sono recato sul posto con lei e con il segretario della sua Associazione per verificare la fattibilità delle richieste portate all’attenzione dell’Amministrazione Comunale. Sono sempre stato disponibile telefonicamente e, quando non ho avuto modo di rispondere nell’immediato, ho quasi sempre provveduto a ricontattarla personalmente. Inoltre la mia persona non è stata in alcun modo raggiunta nella giornata odierna affinché fosse presente ad un eventuale incontro con il Comandante della Polizia Locale, incontro del quale non ero assolutamente a conoscenza. Sono inoltre certo che, se ha notiziato della problematica riguardante l’irrigazione l’assessore Giuseppe Pino Ranucci, quest’ultimo stia già provvedendo a dare soluzione al problema. Sarà mia cura, nella giornata di domani, confrontarmi con l’assessore Ranucci per rimettere alla sua attenzione quanto di competenza”.