“Ringrazio il Consigliere Comunale, Anna Marracino ed il Consigliere Regionale, Marietta Tidei, per la positiva collaborazione istituzionale finalizzata alla ricerca di soluzioni utili per il dragaggio del Porto e per avviare, prima possibile, gli interventi per la messa in sicurezza della costa e delle spiagge del nostro litorale”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis che, nella giornata di ieri, insieme alle due esponenti di Italia Viva, ha evidenziato le problematiche cittadine nel corso di una riunione operativa, alla Regione Lazio, con l’Assessore ai lavori pubblici e tutela del territorio, Mauro Alessandri, con il Direttore Generale Infrastrutture e Mobilità, Stefano Fermante e con il Dirigente dell’Area Porti, Roberto Fiorelli.

“Abbiamo avuto rassicurazione che, nei prossimi mesi, ultimate le procedure di gara, – prosegue il Sindaco De Angelis – riprenderanno i lavori regionali, finanziati con oltre tre milioni di euro dal Ministero dell’Ambiente, per – il ripascimento duro -, con la realizzazione dei pennelli antierosione, nel tratto di costa compreso tra la Villa di Nerone e Cincinnato. Ringrazio l’Assessore Alessandri per il tavolo tecnico di ieri, che ripeteremo, quanto prima, per approfondire la problematica degli interventi necessari per la messa in sicurezza del Porto di Anzio”.