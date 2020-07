Apa: Anzio non ha ancora un assessore all’istruzione, basta teatrini

“Durante l’ultimo Consiglio comunale, il nostro consigliere Luca Brignone è stato l’unico a chiedere spiegazioni sulla crisi di maggioranza e in particolare sui motivi che hanno portato all’allontanamento dell’Assessore all’Istruzione. Il Sindaco, a parte qualche giro di parole, non ha saputo rispondere.

Ieri è arrivata la notizia che sempre il Sindaco, che quindi al momento ha la delega all’Istruzione, non ha partecipato alla Commissione per l’edilizia scolastica, di importanza fondamentale visto che c’è da capire come gestire la riapertura delle scuole a settembre.

Spesso ad Anzio la politica e i personaggi che le girano attorno amano perdere tempo dietro a pettegolezzi e teatrini. Noi crediamo invece che ai cittadini interessi di più sapere perché a due mesi dall’inizio di un difficilissimo anno scolastico Anzio non ha un Assessore all’Istruzione e quando e con quali criteri sarà scelto chi prenderà il posto di Laura Nolfi”.

Il Direttivo di Alternativa per Anzio