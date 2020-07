Nettuno. Nuove aree pedonali e tanti tavolini negli spazi all’aperto per l’estate

“Isole pedonali temporanee, spazi all’aperto e collegamenti con il centro cittadino. -si legge in un comunicato diffuso dal Comune- Nettuno è pronta alla sfida post emergenza covid ed ad affrontare la stagione turistica venendo incontro alle esigenze di cittadini, visitatori ed operatori economici. Con questi ultimi nei mesi scorsi sono stati delineati i punti cardini su cui costruire la fase2 e la fase3 dopo il lockdown. “Abbiamo ascoltato le loro esigenze attraverso dei tavoli tematici coordinati da Gianni Isaia – spiega il Sindaco Alessandro Coppola – in questa fase di ripartenza puntiamo tutto sulla sicurezza, base per un vero e proprio rilancio turistico ed economico del territorio. Questa amministrazione ha scelto di sostenere i commercianti aumentando il suolo pubblico e favorendo la disposizione di tavoli all’aperto per garantire il rispetto del distanziamento sociale”. Da questa settimana verrà pedonalizzata parte di piazza Battisti per consentire a ristoranti e bar del centro di posizionare i tavoli all’aperto, piuttosto che all’interno dove il limitato spazio a disposizione avrebbe penalizzato le loro attività. Il tutto in un’area priva di parcheggi e con una modifica alla viabilità cittadina la possibilità di raggiungere via Napoli in auto provenendo da via De Gasperi svoltando a destra all’altezza di via Birago. “Oltre a questa parte pedonalizzata fissa – aggiunge il Sindaco Coppola – saranno istituite altre aree pedonali temporanee per agevolare la fruizione del centro da parte di famiglie, giovani e turisti. Tra queste c’è la chiusura serale al traffico veicolare, già attiva, a partire dalle ore 20 di via Romana con l’apertura straordinaria delle attività commerciale a cui si aggiunge il percorso pedonale già esistente tra piazza del Mercato e via dei Volsci. Nei weekend di agosto, poi, prevediamo di chiudere il lungomare da via Cristoforo Colombo al Santuario creando un’ulteriore area pedonale in centro. L’estate entra nel vivo ed in piena sicurezza”. Nei prossimi giorni, inoltre, verranno potenziati i collegamenti tra le aree di parcheggio dislocate sul territorio e il centro cittadino. Limitando anche i problemi di traffico nelle zone di maggiore attrazione della città”.