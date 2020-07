Il Patto del popolo chiede più sicurezza: Anzio oramai è allo sbando

“Chiediamo al sindaco di cominciare a rispettare le promesse fatte in campagna elettorale, e chiediamo che vada a battere i pugni dal prefetto e che si faccia sentire una volta per tutte!

Abbiamo bisogno di un controllo da parte di polizia e carabinieri 24/24 nella nostra città, e i vigili devono darsi da fare, la sera vediamo la loro macchina parcheggiata in piazza ma di loro nemmeno l’ombra.

La situazione è allarmante è un vero e proprio dramma che necessita di risposte urgenti. Non possiamo dare prospettive a chi sta ammazzando la nostra città: la crisi economica sta già mettendo a dura prova tutti, è impossibile rialzarsi e stiamo aprendo scenari pericolosi per quel che riguarda l’ordine pubblico e il decoro della città di Anzio.

Ad Anzio l’educazione e il rispetto per l’ambiente ormai sono solo parole, si perché stanno portando la nostra città allo sbando da qualsiasi punto di vista.

Il tarlo della maleducazione, poi, colpisce tutto e tutti, siamo presi d’assalto dalle immondizie e dai vandalismi non soltanto nelle periferie, ma ovunque guardi nella nostra città.

L’ultimo esempio lampante di vera maleducazione è stato l’altra sera, con quel gruppo di ragazzi, che fregandosene della gente che vive la nostra città e dei turisti, si sono fatti il bagno dentro la nostra fontana di piazza Pia.

Ma niente di meno dell’atto vandalico a quello yacht ormeggiato nel nostro porto!!!

Ma ci rendiamo conto? Stiamo scherzando?

Vogliamo rovinare per sempre il turismo, fonte primaria per la vita di Anzio?

Non meritiamo questa inciviltà, ma è necessario un intervento delle istituzioni per frenare questa barbarie: se non lo si capisce con le buone allora bisogna ricorrere alle cattive”.

Patto del Popolo Anzio