Aprilia. Alessandro D’Alessandro nuovo assessore alle Attività Produttive

Nella tarda mattinata di ieri, il Sindaco di Aprilia Antonio Terra ha nominato Alessandro D’Alessandro nuovo Assessore alle Attività Produttive della Città. Il nuovo ingresso in Giunta avviene in sostituzione del dimissionario Gianfranco Caracciolo, che qualche settimana fa, per motivi strettamente personali, aveva rimesso il suo mandato nelle mani del primo cittadino.

Al nuovo Assessore sono state assegnate anche le deleghe al Turismo, allo Spettacolo e Tempo Libero, ai Rapporti con i Consumatori, a Caccia e Pesca e alla Protezione Civile.

“Ringrazio tutti coloro che hanno riposto in me la loro fiducia e che hanno creduto in questo percorso amministrativo, che è innanzitutto un servizio a favore di una comunità cittadina – ha commentato il neo Assessore – un ringraziamento particolare va alla lista Aprilia Domani che ha sostenuto la scelta della mia persona per questo incarico, in un momento così delicato e a Gianfranco Caracciolo che mi ha preceduto. In questo giorno così importante, vorrei anche ringraziare la mia famiglia che è stata per me fondamentale, per gli insegnamenti e i valori che ha saputo trasmettermi. Da subito, sarò operativo per ascoltare le esigenze delle imprese e delle variegate realtà produttive cittadine e per trovare insieme a loro le soluzioni praticabili alle maggiori criticità”.

Alessandro D’Alessandro ha 42 anni ed è stato già consigliere comunale per due consiliature, dal 2009 al 2013 e dal 2013 al 2018. Educatore e cooperatore sociale, ha fondato nel 2009 la cooperativa sociale integrata Diversa Arte di Roma, con l’intento di creare opportunità di crescita in termini di autonomia e di integrazione lavorativa per (e con) ragazzi diversamente abili.

“Ad Alessandro va il mio personale augurio di buon lavoro – commenta il primo cittadino – sono certo che l’esperienza in consiglio comunale e la sensibilità che lo caratterizza saranno utili a gestire un settore così importante per la Città, in una fase storica così delicata e impegnativa per tutti”.