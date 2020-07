Anzio. Sicurezza, FdI apprezza lavoro del sindaco, la Sinistra parla lingua che non conosce

Fratelli d’Italia di Anzio esprime soddisfazione per l’approvazione di un Ordine del Giorno della maggioranza, sulla Sicurezza, in Consiglio comunale. Il partito della Meloni è attivo da tempo sul tema, dal 2014 quando è stato proposto il primo Ordine del Giorno sulla Sicurezza, passando per convegni e presidi, fino ad oggi. Dall’altra parte c’è la solita Sinistra che cerca di parlare una lingua che non conosce. Ne è una dimostrazione il comunicato di Brignone che probabilmente sarebbe più a suo agio parlando della loro falsa solidarietà ai clandestini e dell’apertura di tutti i confini nazionali. Viene contestato poi, nel comunicato della Lista di Brignone, che si è osato parlare di criminalità legata anche all’immigrazione fuori controllo. Insomma, sarebbe tutto solo riconducibile a una decina di teppistelli italiani che hanno fatto 3 o 4 risse. Invece i rom e gli extracomunitari che delinquono e imperversano allo Zodiaco, a Lavinio Stazione ed in altri quartieri non sono un problema, per loro. Per FDI invece sono un problema come lo sono i teppisti italiani, e tutti i delinquenti in generale, ricordando però che il Capo della Polizia Gabrielli ci dice che un reato su tre è commesso da un immigrati, i quali però sono il 9% circa della popolazione. Il dato e’chiaro.

Del resto è anche difficile parlare di sicurezza con chi sostiene il Governo Pd-M5s di Conte che , tra i vari record negativi, rimarrà alla storia per il numero di boss liberati e per l’immigrazione fuori controllo di questi giorni di emergenza sanitaria.

Fratelli d’Italia di Anzio riconosce i problemi e sulla sicurezza lavora assieme alla maggioranza per ottenere maggiore presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio, cercando al tempo stesso di combattere il degrado di alcuni quartieri che non sono solo un progetto di 40 anni fa, ma sono la visione sinistroide di chi ha combattuto ogni forma di sviluppo edilizio, dopo aver piazzato mostri di cemento sul territorio.

Fratelli d’Italia apprezza il lavoro del Sindaco, dell’Amministrazione e delle Forze dell’Ordine che fanno del loro meglio per la Sicurezza e non si arrende all’idea che la bellissima e vivibile Anzio sia descritta come terra di nessuno. Viva Anzio!