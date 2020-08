Nettuno. Comitato Civico ringrazia Sindaco e Assessore per il progetto della Biblioteca

Il Comitato Civico Democrazia Nettuno promotore della petizione popolare con raccolta firme per l’istituzione di una Biblioteca Comunale a Nettuno, intende ringraziare il Sindaco e l’Assessore ai

Servizi Sociali Maddalena Noce che hanno recepito l’istanza di moltissimi cittadini di Nettuno che con la loro firma hanno

espresso la non più rinviabile necessità di una Biblioteca Comunale.

Questa Amministrazione nella persona dell’Assessore Noce ha presentato alla Regione Lazio un progetto, con richiesta di

finanziamento, molto articolato per una struttura destinata a divenire un polo culturale dotato di ogni strumento idoneo per una generale fruibilità, con una particolare attenzione alle varie disabilità.

Pertanto ribadendo il ruolo di stimolo che il Comitato Civico Democrazia Nettuno ha avuto e continuerà ad avere con ulteriori

iniziative per il miglioramento del tessuto sociale e culturale della nostra città, esprime grande soddisfazione e i migliori auspici per una prossima realizzazione.

Comitato Civico Democrazia Nettuno