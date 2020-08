Referendum 2020, a Nettuno le tessere elettorali si devono richiedere online

Al fine di evitare assembramenti per l’emergenza epidemiologica causata dal COVID-19 ed in ottemperanza a quanto disposto dalle normative vigenti si comunica che è stato attivato il servizio Online ESCLUSIVAMENTE per la richiesta delle TESSERE ELETTORALI.

Per inoltrare la richiesta basterà scaricare il modello in allegato, l’eventuale delega in caso di necessità, e inviarlo compilato e firmato assieme ad una copia di un documento d’identità del richiedente all’indirizzo mail: referendum2020@comune.nettuno.roma.it

Al ricevimento della richiesta sarà inviata una mail di risposta con appuntamento per il ritiro della nuova tessera elettorale.