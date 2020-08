Coronavirus. 7 nuovi casi ad Aprilia. Il Sindaco: appello ai giovani, serve maggiore attenzione

7 nuovi casi di positività al Covid-19 riscontrati ad Aprilia solo nelle giornate di sabato e domenica e un incremento notevole delle persone sotto osservazione, in isolamento presso strutture sanitarie (+6) o a casa (+44). Sono questi i dati che destano preoccupazione, proprio nei giorni in cui si susseguono presso il Comune di Aprilia le riunioni con i dirigenti scolastici degli istituti cittadini, per l’avvio del nuovo anno scolastico.

“Siamo di fronte ad un dato che ci riporta indietro di mesi – commenta il Sindaco Antonio Terra – è chiaro che da marzo ad oggi è cambiato il quadro generale: la preparazione delle nostre strutture sanitarie, il numero dei tamponi, il tipo di persone che oggi contraggono il virus. Scorrendo l’età dei nuovi casi di positività, si riscontra una netta prevalenza oggi di giovani e asintomatici. È proprio per questo che mi sento di fare un appello soprattutto ai ragazzi che rientrano dalle vacanze: è importante avere la massima prudenza, evitare o limitare le occasioni di incontro con parenti e amici, una volta tornati ad Aprilia, rispettare le norme di distanziamento fisico e utilizzare i dispositivi di protezione delle vie aeree. Il rischio di un ritorno a quel che è accaduto solo qualche mese fa è reale e serve ancora una volta la collaborazione di tutti”.