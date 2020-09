Anzio, 20 e 21 settembre dibattito a Villa Sarsina sul referendum costituzionale

Si avvicina lo svolgimento del referendum costituzionale del prossimo 20 settembre 2020 che dovrà confermare o meno l’impianto della riforma approvata dai due rami del Parlamento italiano, in questi due anni di legislatura, su ispirazione in particolar modo del Movimento Cinque Stelle, che prevede, dalla prossima legislatura, la diminuzione di 115 parlamentari al Senato ( che da 315 eletti diventerebbero 200) e di 230 alla Camera dei Deputati ( che da 630 diventerebbero 400).

A parlarne ad Anzio, saranno il prossimo 5 settembre 2020, alle ore 11 presso la sala consiliare di Villa Corsini Sarsina di Via Risorgimento il primo cittadino di Anzio, Candido De Angelis e l’avvocato Michele Francaviglia, dottore di ricerca in Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA”.

A svolgere le funzioni di moderatore dell’incontro sarà Gabriele Federici, libero professionista, già segretario del Pd di Anzio tra il 2017 e il 2019 e attualmente impegnato con associazioni culturali nella promozione di eventi di taglio storico-sociologico e politico.

Si potrà partecipare liberamente all’evento, tenendo conto che comunque i posti saranno contingentati per via delle disposizioni relative all’emergenza sanitaria del Coronavirus e distribuiti in modalità tale da rispettare il distanziamento sociale. Obbligatorio sarà l’uso della mascherina chirurgica o comunque aderente alle normative anti-covid.

E’ caldamente consigliato , al fine di permettere agli organizzatori di organizzare al meglio nel rispetto delle normative sanitarie vigenti l’evento, di confermare la propria presenza chiamando o inviando un sms ai seguenti numeri: 3473309710 oppure 3334638057, entro il 4 settembre alle ore 15.30.