Nettuno. Incendi pericolosi: Il Prefetto accoglie la richiesta di incontro dell’Opposizione

“La Prefettura di Roma in data odierna ha riscontrato la nostra richiesta di convocazione formulata in seguito ai pericolosi incendi nei territori a noi limitrofi di siti di stoccaggio rifiuti ed i connessi effetti dannosi per la popolazione e l’ambiente.

Siamo stati, dunque, invitati per il giorno di lunedì 7 settembre. Una delegazione di consiglieri comunali di opposizione, firmatari delle richiesta, andrà a rappresentare il nostro territorio e i nettunesi”.

I consiglieri comunali

Roberto Alicandri

Marco Federici

Daniele Mancini

Simona Sanetti

Antonio Taurelli

Enrica Vaccari