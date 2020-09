Nettuno. Sanetti e Mancini: sindaco Coppola siamo pronti per l’inizio dall’anno scolastico?

E’ passato ormai un mese dall’ultimo Consiglio Comunale, unico e raro momento di “confronto” tra maggioranza e opposizione, e nonostante la nostra richiesta di chiarimenti in vista dell’imminente ritorno sui banchi dei nostri bambini e ragazzi, tutto tace.

Nessun comunicato ufficiale alla cittadinanza e alle famiglie, nessun tavolo di lavoro, nessuna commissione in materia convocata, non ci sono certezze ne’ chiarezza.

Verranno rispettate tutte le linee guida per il distanziamento? Verranno rispettate le linee guida a tutela degli alunni fragili? E le aule? E l’organizzazione delle classi? Saranno utilizzati spazi comunali o privati aggiuntivi? Sono stati previsti particolari metodi di distanziamento con le attrezzature esistenti o sono stati acquistati nuovi banchi? La mensa? I trasporti? Tutte domande dei nostri concittadini, a dieci giorni dalla riapertura, che non hanno avuto risposta.

Ci stupiamo, ma non troppo, di questo inaccettabile silenzio dell’amministrazione comunale che avrebbe dovuto porre in essere e condividere un complesso ed articolato piano per il nuovo anno scolastico mettendo a disposizione adeguate risorse, la scuola è il valore fondamentale ed il resto può attendere.

L’avvio non è certo quello auspicato, questo nuovo anno scolastico molto particolare doveva necessariamente avere delle basi solide, condivise da tutti i rappresentanti dei cittadini con genitori e insegnanti. Forse qualche colloquio nelle stanze comunali si è tenuto ma non vi è conoscenza per la città tutta.

E’ urgente un quadro chiaro della situazione, dello stato dei luoghi, delle attività poste in essere e delle relative necessità finanziarie.

A questo punto, visto che nulla è stato condiviso gradiremo almeno che sia conosciuto.

Sollecitiamo, dunque, il Sindaco Coppola e la sua maggioranza ad informare con celerità le famiglie nettunesi.

I consiglieri comunali di Nettuno Progetto Comune

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini