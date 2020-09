Anzio. Soldi a Young tv, De Angelis contrattacca: non è campagna elettorale

Progetto di confronto con la cittadinanza sull’emittente Young TV. Il Sindaco De Angelis: “In altri Enti dove amministrano Pd e 5Stelle è comunicazione istituzionale; ad Anzio, per loro, è campagna elettorale”

“Non ci sono campagne elettorali in vista, ad Anzio si vota nel 2023. Se il Pd ed i 5Stelle, in altri Enti, impiegano risorse pubbliche per la comunicazione istituzionale si tratta di informazione alla cittadinanza; invece se ad Anzio lo fa il centrodestra è campagna elettorale. Il Segretario Generale, su indirizzo dell’Amministrazione, ha semplicemente attivato una convenzione con l’emittente locale Young TV, in possesso dei requisiti di legge e degli strumenti tecnologici per attuare il progetto, con l’obiettivo di aprire una canale di dialogo diretto e di confronto costante con i cittadini”.

Lo precisa il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento al progetto di informazione alla cittadinanza attivato sull’emittente televisiva Young TV.