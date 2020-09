Anzio. Sit-In biogas: gli organizzatori ringraziano i partecipanti e chiedono un costante monitoraggio delle emissioni odorigine

“Sonia Federico e Lorenzo Silla in qualità di organizzatori del sit in “La puzza ci ammazza” tenutosi sabato 12 in via della spadellata vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno aderito alla manifestazione pacifica.

In primis Marco Cacciatore, consigliere regionale, per la sua preziosa presenza e il suo sostegno.

Le rappresentanti di classe, le mamme, i piccoli bambini presenti, le maestre, i nonni, dei piccoli alunni della vicina scuola Spalviera.

I Comitati, No Miasmi Acea Kiklos, Consorzio Casello 45 Aprilia Anzio Nettuno, Comitato Bella di Aprilia, Comitato Tutela Ambiente e salute pubblica, UPA.

Le forze politiche Apa, Movimento 5 stelle, PD, PRC Anzio.

Le forze dell’ordine presenti, che dal primo all’ultimo ci hanno fatto sentire la loro vicinanza, perché nonostante la mascherina l’aria era irrespirabile.

E soprattutto tutti i comuni cittadini esasperati dalle forti esalazioni odorigine che sono costretti a subire a tutte le ore del giorno.

Ci colpisce molto e ci dispiace, leggere su internet nelle ultime ore, di tentativi di sminuire tale iniziativa, per numero di partecipanti e per una *non* corretta informazione di ciò che sta avvenendo nell’estrema periferia di Anzio.

Diciamo la verità fosse anche sceso in strada “UN SOLO CITTADINO” avrebbe avuto gli stessi diritti di tutti gli altri.

Il diritto di non subire miasmi, il diritto di essere tutelato, il diritto di essere ascoltato, il diritto di respirare.

Tante le persone che a fine manifestazione ci hanno dimostrato i loro disagi per questi cattivi odori.

Cosa chiediamo?

Chiediamo un costante monitoraggio delle emissioni odorigine, chiediamo il diritto a respirare”.