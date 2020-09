Anzio Biogas. Silla e Federico: ci dissociamo dalle dichiarazioni di Cacciatore

Apprendiamo dai mezzi di comunicazione, di un sopralluogo avvenuto alla biogas di via della spadellata, a cui hanno presenziato il consigliere regionale Cacciatore e dei rappresentanti di associazioni cittadine.

Veniamo a sapere di affermazioni rilasciate dal consigliere, da cui ci dissociamo.

1 “Costituire un comitato di controllo con delegati cittadini” , non ha senso, poiché ci sono organi di controllo preposti per il controllo e il monitoraggio di tali impianti e così deve essere. Devono essere eseguiti rilevamenti costanti e continuativi.

2 Delocalizzare la scuola, ciò ci sembra più un affermazione di “rischio”, perché delocalizzare la scuola se non ci sono pericoli?

Noi come cittadini chiediamo alle autorità, l’installazione di centraline mobili per il costante monitoraggio delle emissioni, controlli serrati a tutela della salute pubblica.

Lorenzo Silla e Sonia Federico