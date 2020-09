Anzio. Approvata la delibera per l’erogazione del contributo sociale per l’acquisto dei libri

Destinato agli studenti appartenenti a famiglie con ISEE inferiore a 10.600,00 euro. Avviso e modulistica online

La Giunta comunale nei giorni scorsi, ha approvato la delibera che, per l’acquisto dei libri scolastici, prevede l’erogazione di un contributo sociale fino a 200,00 euro, per gli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e fino a 250,00 euro, per quelli iscritti ai primi due anni della scuola secondaria di secondo grado. Lo stanziamento complessivo, destinato alle famiglie con ISEE in corso di validità inferiore a 10.600,00 euro, è pari a 9.000,00 euro.

“Sul sito istituzionale e sulla pagina fb del Comune, – afferma l’Assessore alle politiche sociali del Comune di Anzio, Velia Fontana, proponente della delibera – sono online l’avviso pubblico, con scadenza 5 ottobre, il disciplinare e la modulistica per inoltrare la domanda”.

https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/archivio16_procedimenti_0_55790_25_1.html

Per le informazioni è possibile contattare telefonicamente gli Uffici Amministrativi il martedì ed il giovedì dalle 15.30 alle 17.30, al numero 06/98499472 – 473;

il Segretariato Sociale dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, al numero 06/98499412.