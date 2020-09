Nettuno. Fratelli D’Italia: soddisfazione per Barraco all’Anci

Fratelli d’Italia esprime grande soddisfazione per la nomina a componente della Conferenza dei Consigli comunali dell’Anci Lazio del presidente del consiglio di Nettuno Giuseppe Barraco, persona capace e umile che impersona perfettamente i valori del nostro partito. A lui vanno i nostri più sinceri auguri di buon lavoro in un ruolo in cui, siamo certi, saprà dare il suo prezioso contributo sui temi più importanti, dal lavoro alla sanità, al servizio dei cittadini della nostra Regione

Il Coordinatore comunale FDI

Alessandro Mauro