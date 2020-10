Anzio. Opposizione: Molo incompouto sui ruderi, obiettivo lo smantellamento

Come forze di opposizione esprimiamo soddisfazione per l’esito della discussione avvenuta oggi in Consiglio Comunale sul destino del molo incompiuto giacente a ridosso dell’antico Porto Neroniano.

A seguito dell’ordine del giorno presentato dal Consigliere di maggioranza Vasoli, che proponeva di sollecitare la Regione per il completamente dell’opera, abbiamo proposto un nostro ordine del giorno per avviare una discussione sul futuro del Porto Neroniano, il quale poneva due questioni fondamentali:

1) valutare la possibilità di costituzione come Parte Civile del comune nel procedimento che ha coinvolto la società Icem Srl, affidataria nel 2013 dei lavori presso il sito archeologico, dopo essere stata oggetti di interdittiva antimafia;

2) coinvolgere gli Enti competenti in un processo di riprogettazione che abbia come obiettivo lo smantellamento dell’opera incompiuta e la realizzazione di struttura maggiormente adeguate ad una effettiva tutela e protezione dell’area e a una sua fruizione sostenibile.

Siamo consapevoli del fatto che la nostra proposta è ben più ambiziosa e costosa, ma crediamo sia necessario recuperare una visione coraggiosa e di lungo periodo.

L’obiettivo di stimolare una discussione sul futuro dell’area archeologica e della città è stato raggiunto, tanto che l’ordine del giorno della maggioranza è stato ritirato in favore di un passaggio nelle commissioni preposte (Lavori Pubblici e Capigruppo) per riprendere il confronto avviato in consiglio in maniera più chiara e approfondita e valutare la possibilità di trovare delle convergenze tra le varie forze politiche per il bene della città.

Consiglieri Comunali

Luca Brignone ApA

Rita Pollastrini M5S

Mariateresa Russo M5S

Alessio Guain M5S

Rosalba Giannino PD