Anzio. Siti pericolosi: Approvata mozione dell’opposizione su prevenzione incendi

Le opposion Apa, M5s, Pdi: Approvato all’unanimità la nostra mozione sulla prevenzione antiincendio sui siti percicolosi. Ora occorre vigilare.

Durante il Consiglio comunale di mercoledì 30 settembre è stata presentata la nostra mozione sul “censimento, monitoraggio, controllo e prevenzione antincendio dei centri di stoccaggio e trattamento dei rifiuti e dei siti pericolosi nel comune di Anzio”. Ricordiamo, infatti, che nel nostro territorio insistono diversi siti potenzialmente pericolosi, localizzati prevalentemente nella zona Sacida-Padiglione, alcuni dei quali totalmente abbandonati, come ad esempio la ex Ecoimballaggi.

La mozione, nello specifico, chiede un impegno al Sindaco e alla Giunta per censire tutti i siti potenzialmente pericolosi e verificarne, tramite le strutture preposte, il rispetto degli obblighi di legge in merito alla sicurezza e alla salubrità, nonché per l’aggiornamento del Piano di emergenza comunale, la costituzione parte civile del comune nel caso venisse instaurato un processo penale per l’incendio della LOAS di Aprilia di agosto 2020 e la partecipazione del comune di Anzio alle conferenze dei servizi per gli impianti di trattamento dei rifiuti nei comuni limitrofi.

Dopo un emendamento della maggioranza per l’acquisto di due centraline fisse per il rilevamento della qualità dell’area nella zona Sacida – Padiglione, la mozione è stata votata all’unanimità.

Siamo molto soddisfatti dell’impegno preso, ma ora occorre vigilare affinché tale mozione non resti un mero indirizzo formale, ma si traduca nel più breve tempo possibile nelle azioni concrete previste dalla mozione, a tutela della salute e della sicurezza pubblica.

Luca Brignone, Capogruppo Alternativa Per Anzio

Rita Pollastrini, Capogruppo Movimento 5 stelle

Lina Giannino, Capogruppo PD Anzio