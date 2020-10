Nettuno. Dopo i fatti violenti, l’Opposizione sospende l’attività politica

ll Partito Democratico, Nettuno Progetto Comune, Patto per Nettuno, Insieme 2019 ed Enrica Vaccari Sindaco, appresi gli ultimi fatti dalla stampa e vista la situazione ambientale che ormai si protrae da qualche tempo, intendono sospendere ogni attività politica dei propri rappresentanti eletti in Consiglio Comunale a tutela della loro incolumità psico-fisica.

Tale decisione risulta necessaria poiché non è più possibile svolgere con la dovuta serenità la funzione politico-amministrativa e verrà protratta sino a quando non otterremo chiarimenti e concrete rassicurazioni sulla praticabilità democratica del loro ruolo.

La scelta è dovuta alla somma di fattori ed eventi non più tollerabili e all’assenza delle dichiarazioni e dei provvedimenti di un sindaco, ad oggi, fantasma.

Partito Democratico

Nettuno Progetto Comune

Patto per Nettuno

Insieme 2019

Enrica Vaccari Sindaco