Nettuno Progetto Comune: Ora Coppola agisca o si dimetta

“La situazione, a seguito del DCPM di oggi, richiede risposte concrete e immediate, anche da parte della politica locale.

Servono provvedimenti urgenti e azioni tutela dei cittadini, delle fasce sociali più deboli, delle categorie economiche maggiormente colpite dalla situazione insostenibile.

L’amministrazione Coppola non è riuscita, in un anno e mezzo, a mettere in campo un’azione concreta per la nostra Città.

Ma in questo momento così drammatico per tutti questa maggioranza o dimostra di essere in grado di fare qualcosa, magari ascoltandoci per una prima e sola volta, oppure si faccia da parte per manifesta incapacità ad iniziare dal suo “Sindaco degli annunci”

Oggi purtroppo, non si tratta più di una questione politica, ma di sopravvivenza e di ordine sociale.

Caro Coppola, non basta piu’ qualche fiore per qualche giorno subito seccato, tra l’altro pagato con soldi pubblici, ma annunciato come gratuito, o qualche strada già progettata, finanziata e appaltata da altri: come ad esempio altre opere in corso come il Parcheggione, il Palazzo Comunale, il teatro e il fosso Loricina.

Neanche la prima l’emergenza Covid ha dato impulso alla vostra sensibilità politico-istituzionale: non ci avete ascoltato.

Allora facemmo le nostre proposte per superare insieme, unendo tutte le competenze ed esperienze politiche in un momento così complicato per la nostra comunità.

Non solo non ci avete ascoltato, oggi come allora, state rendendovi complici insensibili ma consapevoli del disastro socio-economico e culturale di Nettuno.

Oggi, come allora, come forza politica responsabile, chiediamo la sospensione di ogni attività amministrativa tranne quelle

inerenti ai servizi essenziali ( sanità e igiene pubblica, scuole, servizi socio-assistenziali) e quelle strettamente legate alla gestione dell’emergenza Covid-19.

Oggi, come allora, chiediamo l’attivazione di un “ufficio speciale strategico”, previsto dal regolamento comunale in caso di necessità, presieduto dal Sindaco e composto dalla parte tecnico/dirigenziale e politica sia di maggioranza che di opposizione, per dare risposte immediate alla cittadinanza e alle esigenze di tutti coloro che si trovavano in difficoltà.

Abbiamo già mandato, anche per iscritto, altre decine di suggerimenti e raccomandazioni per l’utilizzo virtuoso è mirato dei fondi statali, regionali e di Cassa depositi e prestiti: milioni di euro, caro Coppola e cari consiglieri di maggioranza. Le nostre preoccupazioni erano fondate. Si è preferito e continuato a spendere milioni in inutili consulenze, incarichi, assunzioni, appalti sotto soglia “gestiti” in modo per nulla trasparente e pagati con risorse pubbliche, che sarebbero dovute, ora più che mai, tornare nelle tasche dei nettunesi. Questa è la verità del bilancio di un anno e mezzo di questo vostro governo cittadino. Parlano i numeri e i numeri non mentono, così come le carte delle vostre assurde deliberazioni di giunta e gli indirizzi alla dirigenza. Spese “pazze e fuori controllo” per non si sa bene cosa e chi. O forse sì.

Dove sono, oggi, i consiglieri comunali di FI, Lega e FdI,dei partiti che urlano contro il Governo nazionale e, qui a Nettuno a livello locale, permettono tutto questo, senza dire una parola?!

Coppola, sospenda ogni attività rimandabile anche solo per un mese, visto l’ultimo DCPM, attivi subito l’ufficio speciale strategico, come abbiamo proposto durante la prima emergenza, che possa ascoltare nei prossimi giorni tutte le categorie cittadine:commercianti, associazioni culturali e sportive, mondo dello sport, dirigenti scolastici, operatori del mondo della ristorazione, professionisti, del turismo e della cultura così come del terzo settore. Chiunque voglia. Per quello che ci è possibile, cercheremo di trovare concrete soluzioni amministrative locali.

Ma contestualmente, caro Sindaco, vogliamo vedere i conti, dove sono i soldi dei cittadini, non i vostri, e agire in favore di chi ha veramente bisogno, di chi è vittima o lo sarà fra pochissimi giorni.

Inizi Coppola a rinunciare al suo Staff da 65.000€ annui, che per 5 anni fanno ben 325.000€ di spesa pubblica corrente e improduttiva, utilizziamoli per altro, non crede?

Ha circa 200 dipendenti comunali a disposizione. Consiglieri di maggioranza voi che ne pensate?

I 100.000€ annui per i “controllori esterni” dell’appalto del cimitero comunale (ancora non vi basta) , inutili e forse anche fuori legge, che per 5 anni fanno 500.000€, mezzo milione di euro!, facciamoci altro per i nettunesi, non credete? Signori della maggioranza, avanti, coraggio!

Sono solo esempi, sindaco, delle vostre numerose scelte scellerate, immorali e lontane dalla nostra etica pubblica e lontanissime da chi vuole veramente bene, con i fatti, alla propria comunità e ai propri concittadini in difficoltà.

Diversamente siete e sarete colpevoli anche voi, tutti, come classe politica locale, della catastrofe socio-economica e culturale nettunese.

Alessandro Coppola di essere sopra ogni sospetto o si dimetta per il bene di Nettuno”.

I Consiglieri Comunali

Simona Sanetti

Daniele Mancini

Enrica Vaccari