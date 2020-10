Nettuno. Sindaco Coppola: Ripresi i lavori al parcheggione, gli alberi stavano per cadere

Il comunicato del Sindaco

“Non si fermano i lavori inerenti le opere pubbliche sul territorio di Nettuno, tra questi il progetto del nuovo piazzale Berlinguer e della riqualificazione di via Papa Giovanni Paolo II. “Nei giorni scorsi sono ripresi i lavori di piazzale Berlinguer – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – e colgo l’occasione per intervenire anche sulla questione del taglio dei platani. Un’operazione che si è resa necessaria dopo la valutazione di un agronomo forestale incaricato di eseguire un indagine sugli arbusti in questione che ricadevano nell’area di cantiere. Dalla relazione è emerso come le piante evidenziassero processi degradativi tali da catalogarla nella classe di propensione al cedimento più elevata, ossia la D. Da qui l’inevitabile decisione di procedere al taglio dei platani a forte rischio di caduta e che rappresentavano un pericolo per i cittadini visto anche il loro posizionamento a margine di una via centrale molto frequentata come via Cavour. Nell’ambito del progetto del nuovo piazzale Berlinguer verranno reimpiantati in un numero uguale o maggiore con alberi di specie arboree idonee all’architettura del progetto”.

A giorni ripartirà anche il cantiere di via Papa Giovanni Paolo II. “Eravamo in attesa della perizia dei tecnici in riferimento al percorso per non vedenti – spiega il Sindaco Coppola – una perizia che è arrivata e entro pochi giorni ripartiranno i lavori anche di questo cantiere che punta riqualificare una delle vie più caratteristiche e centrali della nostra città. Non ci fermiamo, continuiamo a lavorare per il bene di Nettuno e dei nettunesi”.