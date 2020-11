Nuovi marciapiedi, stanziati 700mila euro per Lavinio e Lido dei Pini

Il Consiglio Comunale della Città di Anzio all’unanimità ha approvato la delibera di variazione del piano triennale delle opere pubbliche 2020-21-22, con l’inserimento durante l’anno in corso di importanti nuove opere pubbliche a Lavinio ed a Lido dei Pini.

Nello specifico, per Lavinio, l’Amministrazione guidata dal Sindaco, Candido De Angelis, ha stanziato 430.000 euro per il completamento ed il rifacimento dei nuovi marciapiedi, nel tratto compreso tra Via S. Pellico e Piazza del Consorzio. Per Lido dei Pini, invece, sono stati stanziati 270.000 euro per la realizzazione dei marciapiedi lungo la litoranea Ardeatina.

“Insieme ai lavori che partiranno nei prossimi giorni a Lavinio Stazione, con la manutenzione straordinaria di Via della Fonderia e di altre strade, – comunica il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – con l’importante delibera di ieri abbiamo inserito, nel piano 2020, ulteriori 700.000 euro di investimenti per la riqualificazione di Lido dei Pini e Lavinio”.