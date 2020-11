Nettuno. Sanetti e Mancini: Emergenza covid19, adottare interventi immediati di impatto sociale

“Ecco le nostre azioni amministrative che possono portare effetti immediati e che abbiamo chiesto di adottare con urgenza al Consiglio Comunale con proposte di delibera già depositate.

Misure a sostegno dei nettunesi in difficoltà:

– ADOZIONE DELLA MAPPA DELLA FRAGILITA’ DEL COMUNE DI NETTUNO

Strumento per interventi immediati di impatto sociale, mirati e concreti, per il sostegno ai ai cittadini e alle categorie imprenditoriali in difficoltà economica e sociale generata o aggravata dall’emergenza covid

– ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO “CAROVANA SALVACIBO”

Recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari della grande e piccola distribuzione e servizi mense

– REPERIMENTO E MESSA A DISPOSIZIONE DI STRUTTURE DI OSPITALITA’ TEMPORANEA

Individuazione di strutture e alloggi di accoglienza per i cittadini sottoposti a quarantena, personale sanitario operativo e lavoratori nei servizi essenziali, che non hanno la possibilità di dimorare presso il proprio domicilio e per persone in difficoltà sociale e abitativa, con la finalità di fornire assistenza e prevenire i “contagi familiari”

La maggioranza Coppola ad oggi non ha stanziato dal bilancio comunale nemmeno un euro per il sostegno ai nettunesi in difficolta e sugli strumenti di contrasto all’emergenza COVID-19.

BASTA spese inutili.

TUTTE le risorse siano destinate ai bisogni dei nettunesi”.

I Consiglieri Comunali di Nettuno Progetto Comune

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini