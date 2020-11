PD: Lo show, il silenzio: un’offesa ad Anzio ed alle sue Istituzioni. Dimettetevi

Il Partito Democratico di Anzio

– esprime solidarietà al corpo della Polizia Locale ed in particolare agli agenti presenti su posto al momento del pessimo show messo in atto da un amministratore comunale;

– condanna in maniera categorica i modi, i toni e le parole utilizzati da un esponente delle istituzioni, nella fattispecie l’assessore Giuseppe Ranucci;

– è basito del silenzio del Sindaco Candido De Angelis e di tutta la maggioranza politica che lo sostiene, su questa vicenda che porta Anzio in cattiva luce in tutta Italia.

Il Partito Democratico di Anzio, non intende tollerare oltre questa gazzarra continua che sta mettendo in imbarazzo tutte le persone e che sta svilendo le Istituzioni che si dovrebbero rappresentare: le dimissioni del Sindaco e della Giunta sono giuste ed inevitabili se si vuole veramente bene alla nostra Anzio.

Partito Democratico di Anzio