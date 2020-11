Nettuno. Coppola Marchiafava: Lavoreremo insieme fino alla fine di questa pandemia

In un momento difficile come questo è doveroso tralasciare gli interessi personali e i livori della politica. Ritengo sia il momento di abbandonare le futili questioni di colori e schieramenti e di circondarsi di tutte le persone valide che hanno a cuore Nettuno per concentrarsi sui veri problemi della città.

In questo senso, i confronti tra me e il prof. Waldemaro Marchiafava, qualunque sia l’argomento in questione, sono sempre costruttivi e guidati dal reciproco senso di responsabilità. D’ora in poi sarà lui, pertanto, l’unico delegato del Sindaco in merito alla gestione del Covid-19 e lavoreremo insieme e senza intermediazioni fino alla fine di questa pandemia. Noi non abbasseremo la guardia fino a che non saremo tutti fuori pericolo e invitiamo la cittadinanza a prendere esempio e unirsi a noi nella lotta al virus.

Indossate la mascherina, igienizzate le mani, ma soprattutto, ricordate che è indispensabile rimanere distanziati.

Il Sindaco, Ing. Sandro Coppola

Prof. Waldemaro Marchiafava