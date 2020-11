Anzio. Pugliese: Solidarietà a Lina Giannino

“Intendo esprimere la mia personale solidarietà di iscritto semplice di Italia Viva Anzio ( nonché ex segretario del circolo del Pd Anzio centro storico “Angelo Vassallo” tra il 2010 e il 2013) alla consigliera comunale del Partito Democratico di Anzio, Lina Giannino, a seguito della scoperta in una busta indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune di Anzio contenente un proiettile, che rappresenta una grave minaccia non solo alla consigliera stessa ma a tutto l’arco costituzionale rappresentato nel Consiglio Comunale della città neroniana, di maggioranza e di opposizione.

Molte differenze di approccio e di toni politici e personali mi dividono dalla consigliera Giannino in questa fase storica ma è necessario essere tutti uniti quando in gioco vi è la tenuta stessa del tessuto democratico, specie in una fase particolarmente drammatica per la nostra città e per il Paese, come quella rappresentata dalla emergenza Covid19.

L’auspicio è che le indagini degli organi di polizia possano fare presto luce sui responsabili di questo atto e che si interrompa così questo clima di “terrore” che non è mai stato tipico della città di Anzio”.

Anzio, 20 novembre 2020

Angelo Pugliese