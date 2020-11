Anzio, Duringon-Tripodi: “Lega contro le mafie, vergognose accuse al Sindaco”

”Vicinanza e solidarietà alla consigliera del Pd di Anzio per la sconcertante intimidazione subita. Però rispediamo al mittente le accuse al nostro sindaco, Candido De Angelis, e all’amministrazione comunale, che sono vittime di una vergognosa strumentalizzazione politica messa in atto da chi, da un quarto di secolo, nella città neroniana, viene relegato all’opposizione dai cittadini. La Lega non è solo in prima linea contro la criminalità organizzata e le mafie, ma rappresenta la buona amministrazione a

livello locale. Infatti, Anzio è stato il primo Ente italiano, durante l’emergenza Covid, ad aver trasferito contributi economici comunali sui conti

correnti di duemila famiglie ed ad aver fornito, a quasi mille studenti, tablet e stampanti per migliorare la didattica a distanza.

Per non parlare dei circa 20 milioni di euro in opere pubbliche, con circa 30 cantieri aperti sul territorio e dell’eccellente gestione finanziaria, con il bilancio previsionale 2021 già approvato dalla giunta De Angelis”. Così, in una nota congiunta, Claudio Durigon, deputato e coordinatore della Lega a Roma e provincia, e Orlando Angelo Tripodi, capogruppo del partito in Consiglio regionale del Lazio.