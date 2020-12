Sono in corso di ultimazione i lavori per il restyling dell’importante snodo viario di Anzio Colonia, programmati dall’Amministrazione comunale, con la realizzazione di due “corone” in travertino, completate con cubetti di porfido e con una particolare pavimentazione in ciottoli di colore grigio. L’attuale vasca è stata oggetto di un intervento di restyling, all’interno della quale è stato messo a dimora un albero di Ulivo. E’ stata già installata la dicitura “A N Z I O C O L O N I A”, che sarà illuminata con faretti led. Ultimate le opere edili sarà realizzata la nuova segnaletica ed il manto stradale circostante.