Allerta meteo per l’Immacolata, De Angelis invita a limitare gli spostamenti

Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, con Ordinanza n. 58 del 7/12/2020, a causa dell’allerta meteo, ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC), al fine di assicurare, nell’ambito del territorio, la direzione ed il coordinamento di tutti i servizi di soccorso finalizzati a fronteggiare lo stato di emergenza per il rischio idrogeologico.

La Cittadinanza è invitata a prestare la massima prudenza ed a limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari.

Le criticità riportate per la giornata dell’8/12/2020 corrispondono ad allerta idrogeologica per temporali ARANCIONE e per idraulica ROSSA.