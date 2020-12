Nettuno, Fabio Capolei nuovo amministratore unico della Poseidon

Si è svolta questa mattina l’assemblea dei soci della Poseidon Srl in cui sono sono state accettate le dimissioni dell’Amministratore Unico Gaetano Cosenza e, contestualmente, è stato nominato Fabio Capolei alla guida della partecipata del Comune di Nettuno. “Ringrazio per il lavoro svolto il dottor Gaetano Cosenza – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – e auguro a Fabio Capolei buon lavoro. La Società Poseidon rappresenta una risorsa importante per la nostra Amministrazione e sono certo che Fabio Capolei svolgerà in maniera eccellente il suo compito in questo fondamentale ruolo che ha assunto”