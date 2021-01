Capolei: “Chiesto sopralluogo in via della Campana. Presto i lavori”

“Tramite il Consigliere Andrea Volpi ho richiesto alla Città metropolitana di Roma Capitale di poter effettuare un sopralluogo sulla strada provinciale 105/B, in via della Campana. Abbiamo constatato personalmente le problematiche di viabilità che riguardano questa strada che serve le Città di Anzio e Nettuno e che rappresenta uno snodo fondamentale per l’intera area”, lo comunica in una nota il Consigliere regionale del Lazio Fabio Capolei.

“Via della Campana e Via di Tre Cancelli – sottolinea Capolei – grazie al lavoro dei consiglieri metropolitani Volpi e Libanori, che hanno saputo raccogliere le istanze del territorio, saranno oggetto di interventi per il rifacimento della pavimentazione stradale, lavori che abbiamo noi stessi sollecitato”.

“Nel corso dell’approvazione del Bilancio di previsione della Città metropolitana – conclude la nota – sono stati proposti e votati due emendamenti, per un ammontare di 170 mila euro, grazie ai quali, a dicembre, il Dirigente responsabile dell’area Viabilità e Infrastrutture ha firmato le determine assegnando l’incarico alle ditte che a breve inizieranno i lavori”.